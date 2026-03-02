Roma senti Calafiori | Mi piacerebbe tornare prima o poi

Riccardo Calafiori, difensore dell'AS Roma, ha dichiarato di avere ancora il desiderio di tornare in squadra in futuro. La sua frase si inserisce nel contesto della sua volontà di riapprodare ai giallorossi, anche se al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche o sulle modalità del possibile ritorno. La sua richiesta di un ritorno è esplicita e si riferisce a un desiderio personale legato alla squadra di appartenenza.

Roma, 2 marzo 2026 - Il richiamo di casa, quando si parla di AS Roma, ha un peso diverso. E per Riccardo Calafiori quel peso è ancora più forte. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, il difensore oggi all’Arsenal ha parlato senza filtri del suo legame con i colori giallorossi, lasciando intendere che un giorno il ritorno nella Capitale non sarebbe solo un’idea romantica. "Un'esperienza a metà" Calafiori non ha nascosto il desiderio di rimettere piede a Trigoria da protagonista. Non si tratta di promesse o piani già scritti, ma di una volontà chiara: quella di chi sente di aver lasciato un percorso incompiuto. La sua esperienza con la Roma, iniziata tra mille speranze, si è interrotta troppo presto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calafiori da Cattelan: «Mi piacerebbe tornare alla Roma, ho lasciato qualcosa a metà. De Rossi mi ha aiutato tanto»

