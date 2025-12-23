Akinsanmiro | Mi piacerebbe tornare all’Inter Calhanoglu è…

Akinsanmiro. Ebenezer Akinsanmiro sta vivendo una stagione di crescita importante con la maglia del Pisa. Il centrocampista nigeriano, arrivato in Toscana in prestito dall’ Inter, si è ritagliato un ruolo da protagonista grazie a prestazioni costanti e mature, attirando l’attenzione anche oltre i confini del campionato italiano. Il rendimento offerto fin qui gli ha permesso di raggiungere un traguardo speciale: la prima convocazione nella nazionale maggiore della Nigeria. Un momento carico di emozioni, come raccontato dallo stesso Akinsanmiro, che rappresenta una tappa significativa nel suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

