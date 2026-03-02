Roma rafforza la sicurezza dopo l’attacco all’Iran | vigilanza su ambasciate sinagoghe e trasporti

Roma intensifica i controlli di sicurezza in seguito all’attacco tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e alla risposta di Teheran. Le forze dell’ordine hanno rafforzato la vigilanza nelle zone sensibili come ambasciate, sinagoghe e punti di trasporto pubblici. L’attenzione si mantiene elevata nella Capitale, dove sono state adottate misure di sicurezza aggiuntive per prevenire eventuali rischi.

Allerta nella Capitale dopo l’escalation in Medio Oriente. A Roma cresce il livello di attenzione dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la successiva risposta di Teheran. Nella Capitale è stato disposto un rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela degli obiettivi ritenuti più sensibili. Il prefetto Lamberto Giannini ha assicurato che l’allerta era già elevata e che ora è stato ulteriormente intensificato il coordinamento tra tutte le forze in campo. “Massimo collegamento operativo”, ha sottolineato a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A Palazzo Valentini si è svolta una riunione operativa con la partecipazione delle forze dell’ordine, del Comando dell’operazione “Strade Sicure” dell’Esercito e del sindaco Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

