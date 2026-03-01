A Roma la sicurezza è alta dopo l'attacco all'Iran | sorvegliate ambasciate sinagoghe e mezzi pubblici

Da fanpage.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, l'attenzione delle forze di sicurezza è aumentata in seguito all'attacco all'Iran. Sono state intensificate le misure di sorveglianza su mezzi pubblici, sinagoghe, ambasciate e aree sensibili come il Ghetto. Il prefetto ha confermato che l'attenzione rimane alta per garantire la sicurezza cittadina.

Il prefetto Giannini fa sapere che a Roma l'attenzione è alta dopo l'attacco all'Iran. Sorvegliati speciali mezzi pubblici, Ghetto, sinagoghe e ambasciate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciate

Dopo l’attacco all’Iran si va verso una guerra regionale23 anni dopo l'invasione dell'Iraq il Medio Oriente è ancora una volta sull'orlo di una crisi.

Contenuti utili per approfondire Roma.

Temi più discussi: Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciate; Inaugurata questa mattina la sala operativa per la sicurezza cyber di Roma Capitale; Sicurezza stradale nelle scuole, partito il progetto di Roma Servizi per la Mobilità; Roma, inaugurata la nuova sala operativa per la sicurezza cyber.

a roma la sicurezzaCrisi in Medio Oriente, attacco a Teheran: Roma in allerta. Rafforzata la sicurezza al GhettoFin dalle prime ore del mattino sono stati intensificati i controlli antiterrorismo su tutti gli obiettivi sensibili, in risposta ai raid messi in atto da Stati Uniti e Israele in Iran ... rainews.it

Iran, il prefetto Giannini: «A Roma la sicurezza è alta, massimo collegamento tra le forze in campo»«Massimo collegamento tra le forze in campo» già operative in tutta la città. Ad assicurarlo è il Prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del ... ilmessaggero.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.