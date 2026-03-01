A Roma la sicurezza è alta dopo l'attacco all'Iran | sorvegliati ambasciate sinagoghe e mezzi pubblici

A Roma, le forze di sicurezza hanno intensificato i controlli in seguito all’attacco all’Iran. Sono state rafforzate le misure di sorveglianza sui mezzi pubblici, nelle zone del Ghetto, presso le sinagoghe e le ambasciate. Il prefetto ha comunicato che l’attenzione resta elevata per garantire la sicurezza in tutta la città.

Il prefetto Giannini fa sapere che a Roma l'attenzione è alta dopo l'attacco all'Iran. Sorvegliati speciali mezzi pubblici, Ghetto, sinagoghe e ambasciate. A Roma la sicurezza è alta dopo l'attacco all'Iran: sorvegliate ambasciate, sinagoghe e mezzi pubblici. Il prefetto Giannini fa sapere che a Roma l'attenzione è alta dopo l'attacco all'Iran. Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciate. Crisi in Medio Oriente, attacco a Teheran: Roma in allerta. Rafforzata la sicurezza al Ghetto. Fin dalle prime ore del mattino sono stati intensificati i controlli antiterrorismo su tutti gli obiettivi sensibili, in risposta ai raid messi in atto da Stati Uniti e Israele in Iran. Iran, il prefetto Giannini: «A Roma la sicurezza è alta, massimo collegamento tra le forze in campo». «Massimo collegamento tra le forze in campo» già operative in tutta la città. Ad assicurarlo è il Prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del