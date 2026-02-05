Auto ariete spaccata all’Esp I ladri assaltano Bluespirit e fuggono con oro e diamanti

La notte scorsa, i ladri hanno preso di mira il centro commerciale Esp di via Bussato. Sono entrati con una doppia spaccata, prima dall’ingresso ovest, poi si sono spostati nella gioielleria Bluespirit, che hanno raggiunto attraversando la galleria interna. Alla fine, sono fuggiti con oro e diamanti. L’allarme ha svegliato i residenti e ora la polizia sta indagando sui dettagli dell’assalto.

Un colpo messo a segno con una doppia spaccata nella notte al centro commerciale Esp di via Bussato. Prima l’ingresso ovest, il più nascosto, poi la gioielleria Bluespirit, raggiunta percorrendo in auto la galleria interna per quasi cento metri. Un’azione studiata nei dettagli, fulminea e devastante, che riaccende i riflettori sulla fragilità del sistema di sicurezza della struttura commerciale, ancora una volta violata e ancora una volta con una gioielleria nel mirino. Erano circa le 2 di mercoledì quando una banda composta da cinque persone, tutte travisate sapendo di essere ripresa dalle telecamere del centro, è entrata in azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto ariete, spaccata all’Esp. I ladri assaltano Bluespirit e fuggono con oro e diamanti Approfondimenti su Esp BlueSpirit Ladri assaltano la villetta. Cassaforte ripulita dall’oro Furto con spaccata nella ditta Tomarchio di Misterbianco, usano l'auto come ariete e scappano con i dolci Questa mattina presto, intorno alle 5. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Esp BlueSpirit Argomenti discussi: Usano auto come ariete e svaligiano la gioielleria del centro commerciale: Carabinieri indagano sulla spaccata; Furto con spaccata nella ditta Tomarchio di Misterbianco, usano l'auto come ariete e scappano con i dolci; Furto con spaccata nella ditta Tomarchio di Misterbianco, usano l'auto come ariete e scappano con i dolci; Auto utilizzata come ariete. Poi la razzia alla gioielleria: nuovo colpo all’Esp. Ravenna, rubano un’auto e la usano come ariete per fare razzia di preziosi nella gioielleria dell’EspSpaccata nella notte all’Esp usando un’auto come ariete. Una banda di ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Ravenna, con la ... corriereromagna.it I malviventi sarebbero poi fuggiti con una seconda auto in attesa nel parcheggio. Indagano i carabinieriI malviventi avrebbero eluso i paletti di sicurezza guidando lateralmente, per poi fuggire con una seconda auto in attesa nel parcheggio ... ravennaedintorni.it Assalto nella notte a Terracina: farmacia sfondata con un’auto ariete facebook Furti in due gioiellerie, ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l'ingresso x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.