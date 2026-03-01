Pagelle Roma-Juventus 3-3 Wesley e Malen da sballo | male Cristante

La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un pareggio 3-3. Wesley, Ndicka e Malen sono stati i marcatori dei giallorossi, mentre Cristante ha avuto una prestazione sotto tono. La gara ha visto entrambe le squadre segnare ripetutamente, mantenendo alta l’attenzione fino all’ultimo minuto. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi fuori dal normale svolgimento sportivo.

Terminata la gara tra Roma e Juventus con i giallorossi che pareggiano per 3-3. A timbrare il cartellino in questa serata ci hanno pensato Wesley, Ndicka e Malen. Qui di seguito le pagelle della formazione capitolina: