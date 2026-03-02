Roma-Juventus 3-3 Gatti in conferenza stampa | Sarà una bella battaglia per la Champions

Dopo il pareggio 3-3 tra Roma e Juventus, il difensore bianconero ha commentato la partita durante la conferenza stampa post gara. Ha descritto la sfida come una battaglia intensa, sottolineando l'importanza del risultato e l’impegno delle due squadre. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla partita o sulle prossime tappe della stagione.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Si è ormai chiuso il match tra Roma e Juventus. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il giocatore bianconero Gatti. Queste le sue parole: “Per come si era messa la partita questo è un punto guadagnato. Certo che non siamo venuti qua per un pareggio e venivamo da una partita fatica, ma non deve essere una scusa. Partenza? Ho passato un periodo non semplice. In molti parlano, io ho passato di tutto nella mia vita, ma a me non pesano. A volte non te ne rendi conto, bisogna rivedere la partita. Abbiamo subito tante palle gol e bisogna dare merito alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

