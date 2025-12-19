Juventus-Roma Gasperini in conferenza stampa | Dovbyk non ci sarà qualche problema per Hermoso

Gasperini presenta la sfida tra Juventus e Roma, annunciando l’assenza di Dovbyk e qualche problema per Hermoso. La penultima partita del 2025 si avvicina, con i giallorossi pronti a sfidare i bianconeri nel sedicesimo turno di Serie A, un match importante che si svolgerà domani alle 20. Un'occasione per entrambe le squadre di fare punti e lasciare il segno nel campionato.

© Sololaroma.it - Juventus-Roma, Gasperini in conferenza stampa: “Dovbyk non ci sarà, qualche problema per Hermoso” Si avvicina il momento della penultima sfida del 2025 per la Roma, che domani affronterà la Juventus nel sedicesimo turno di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 20.45 all’ Allianz Stadium. Una gara fondamentale per il percorso in campionato dei giallorossi, che dovranno dare una risposta nei big match e che avranno l’occasione per provare ad allungare in classifica, guadagnando terreno nella corsa alla Champions League. Segui la parole di Gasperini nella conferenza stampa della vigilia. 4 minuti fa 19 Dicembre 2025 13:56 13:56 Quanto è soddisfatto della crescita di Soulé e in cosa può ancora migliorare?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Cremonese-Roma, la conferenza stampa di Gasperini: “Hermoso è out. Nel calcio ci sono momenti da sfruttare” Leggi anche: Cremonese-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE: “Ferguson ha ancora dolore, Hermoso è out” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juventus-Roma, domani la conferenza stampa pre-gara di Gasperini; Juventus-Roma, domani alle 13:30 la conferenza di Gian Piero Gasperini; Gasperini-Roma, è amore: “Finire la carriera qui? Sì, ma non subito”; TRIGORIA NEWS Domani la conferenza stampa di Gasperini. Qui Roma - Gasperini in conferenza: "Scelto la Roma invece della Juventus per una sfida più difficile. Hermoso in dubbio, Dybala da valutare, Spalletti..." - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha presentato così la gara. tuttojuve.com

Roma, Gasperini: "Dovbyk non è recuperato, problemi per Hermoso" - 45, la Roma sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium. tuttomercatoweb.com

Roma, domani l'esame Juventus: a breve la conferenza stampa di Gasperini - 45, la Roma sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium. tuttomercatoweb.com

Gasperini in conferenza stampa oggi 13.30 alla vigilia di Juventus vs Roma

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Juventus-Roma x.com/i/broadcasts/1… x.com

Sir Claudio con occhio vigile sull’allenamento che precede Juventus-Roma. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.