Nel confronto tra Roma e Milan, Gasperini evidenzia aspetti positivi in un pareggio importante. La Roma, fermando i rossoneri all’Olimpico, interrompe una serie di risultati senza pareggi nei grandi incontri e ritrova fiducia. Questa partita rappresenta un momento di riflessione e crescita per entrambe le squadre, offrendo spunti per il proseguimento del campionato.

La Roma ha fermato il Milan all’Olimpico con un pareggio che interrompe una lunga sequenza senza segni “X” nei big match e restituisce fiducia all’ambiente giallorosso. Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha letto il risultato come un passo in avanti, sottolineando la solidità mostrata contro una delle squadre più pericolose del campionato e rimandando le analisi di mercato a un secondo piano, non senza qualche stoccata. Il tecnico ha riconosciuto la difficoltà della gara e il valore dell’avversario: «Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile, è sempre pericolosissimo in contropiede. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan, Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno: «Ne usciamo forti»

Leggi anche: Fratoianni vede il bicchiere di Avs mezzo pieno, nonostante il caso Vendola

Leggi anche: Bergamaschi guarda comunque il bicchiere mezzo pieno dopo Roma Juventus Women: «Un punto guadagnato, contro una grande squadra che detiene il titolo questo pareggio vale come l’oro»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Roma-Milan, Gasperini: Perdere sarebbe stato una beffa, Malen è straordinario; Gasperini rivivi la diretta dopo Roma-Milan: Un pareggio che ci rende forti. Ho una difesa super; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Milan, Gasperini: Stiamo facendo un grande percorso, possiamo crescere ancora.

Roma-Milan, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiLa Roma di Gasperini ospita il Milan di Allegri nel posticipo della Serie A: tutte le informazioni sul big match e dove vederlo in tv e in streaming ... fanpage.it

Roma-Milan, scontro diretto per l’alta classifica all’OlimpicoTutto su Roma-Milan del 25 gennaio 2026: orario, TV e streaming, probabili formazioni, precedenti storici e analisi del big match dell'Olimpico. lifestyleblog.it

#Pagelle #RomaMilan, i voti di Gazzetta: #Maignan, riflesso prodigioso. #Leao frenato facebook

Le pagelle di #RomaMilan 1-1: #Ghilardi è un gigante Daniele francobolla Leao in ogni angolo di campo e lo cancella. #Wesley non tira mai il freno. #Pellegrini ha personalità da vendere. #Ndicka, sbavatura che costa Fabrizio Pastore #ASRoma x.com