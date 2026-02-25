Ladri in tabaccheria scatta l' allarme al 112 | due arresti dopo l' inseguimento e la colluttazione con i carabinieri

E' successo a Vieste, la sera del 17 febbraio. Due persone sono state arrestate e si cerca un terzo complice. Nella concitazione del momento, tre persone sono rimaste ferite: due militari e un indagato E' successo a Vieste, nella notte del 17 febbraio, quando i carabinieri della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto due persone, colte nella flagranza di un tentato furto aggravato ai danni di una tabaccheria del centro cittadino. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa che riferiva di un’effrazione in atto. La pattuglia automontata, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha raggiunto il luogo indicato in pochissimi minuti, sorprendendo i malfattori mentre erano ancora in azione. All’arrivo dei militari, un giovane posizionato all’esterno con funzione di ‘palo’ ha tentato di avvisare i complici presenti all’interno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

