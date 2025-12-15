Nuovi furti nella zona Levante | residenti esasperati chiedono videosorveglianza

Continuano a crescere i furti nella zona Levante di Chieti, generando crescente preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio si è verificato sabato sera in via Riccitelli, dove ignoti hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per mettere a segno un colpo. La popolazione chiede ora maggiore sicurezza, in particolare l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

