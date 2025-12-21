Regragui su El Aynaoui | Abbiamo avuto problemi con la Roma

Per le prossime settimane la Roma dovrà fare a meno dei giocatori partiti per la Coppa d’Africa, che già ieri non erano presenti nella sconfitta con la Juventus. A lasciare Trigoria sono stati Ndicka ed El Aynaoui, che si sono aggregati rispettivamente a Costa d’Avorio e Marocco. Il centrocampista ex Lens non era rimasto a disposizione di Gasperini nemmeno contro il Como, nonostante i tentativi del club giallorosso di ottenere una proroga. Proprio questa richiesta dei capitolini non è piaciuta al tecnico della nazionale marocchina Regragui, che ne ha parlato alla vigilia del match con le Isole Comore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

