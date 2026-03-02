Una famiglia composta da Giovanni Battista Ardovini, sua moglie Patrizia e il figlio Alessio è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto in via Collatina. L’auto coinvolta nella fuga ha travolto le tre persone, causando la loro morte. Alessio, il figlio, aveva appena superato una malattia e si trovava con i genitori quando si è verificato l’incidente.

Tre vite distrutte in pochi istanti. È il tragico destino della famiglia Ardovini, morta ieri sera nell’incidente stradale di via Collatina. Uno scontro frontale con un’auto guidata da un gruppo di sudamericani che stava scappando dalla polizia. Giovanni Battista, 70 anni, e sua moglie Patrizia Capraro, 64 anni, sono morti sul colpo. Alessio, il figlio, 41 anni, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I dove è deceduto poco dopo. Tornavano dopo una festa Classe 1984, Alessio era dipendente di una catena di fast food.I genitori, invece, entrambi in pensione. I tre, che abitavano in zona Casetta Mistica, stavano tornando a casa dal centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma, chi erano Giovanni Battista Ardovini, la moglie Patrizia e il figlio Alessio: la famiglia uccisa da un'auto in fuga. Il giovane era appena guarito da una malattia

Patrizia Capraro, Giovanni Battista e Alessio Ardovini. Chi sono le vittime della tragedia sulla CollatinaSul caso indaga la polizia di Stato supportata dalla polizia locale di Roma Capitale, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro Patrizia...

