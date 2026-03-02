Patrizia Capraro Giovanni Battista e Alessio Ardovini Chi sono le vittime della tragedia sulla Collatina

Una famiglia composta da Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e il loro figlio Alessio Ardovini è stata coinvolta in una tragedia avvenuta sulla Collatina, a Roma. I nomi delle tre persone sono stati resi noti come le vittime di un incidente che ha scosso la zona. La notizia ha suscitato molta attenzione, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Sul caso indaga la polizia di Stato supportata dalla polizia locale di Roma Capitale, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro Patrizia Capraro e Giovanni Battista Ardovini. Alessio Ardovini, il figlio. Sono i nomi della famiglia distrutta sulla Collatina, a Roma. Erano a bordo della loro auto quando sono stati centrati in pieno da una Toyota Yaris con a bordo tre fuggitivi, cittadini sudamericani, inseguiti dalla polizia di Stato. I tre sono stati arrestati per omicidio stradale e altre accuse. Patrizia Capraro, 64 anni, e Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, sono morti sul colpo. Il loro figlio Alessio Ardovini, di 41 anni, portato in ospedale e seduto sul lato posteriore dell'auto, è morto in ospedale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane: chi sono

Tragedia sulla Collatina, auto in fuga dalla polizia provoca un incidente: muoiono madre, padre e figlioRoma, 2 marzo 2026 – Tre persone, una coppia e il loro figlio, sono morte nella notte a Roma in un incidente avvenuto durante un inseguimento...

Altri aggiornamenti su Patrizia Capraro.

Temi più discussi: Inseguimento per le vie di Roma, ladri si schiantano contro un'auto: morti padre, madre e figlio; Auto in fuga provoca un incidente a Roma, sterminata una famiglia; Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia che tornava da una festa; Roma, fuggono all’alt in auto e causano incidente: tre morti, famiglia distrutta.

Roma, chi è la famiglia uccisa da un'auto in fuga: Giovanni Battista Arduini, la moglie Patrizia e il figlio Alessio di 41 anni, tornavano da una festaTre vite distrutte in pochi istanti. È il tragico destino della famiglia Ardovini, morta ieri sera nell’incidente stradale di via Collatina. Uno scontro frontale con ... ilmattino.it

Famiglia uccisa sulla Collatina a Roma, l'ultimo viaggio in auto verso casa di Giovanni Battista Ardovini e Patrizia Capraro con il figlio AlessioLe tre vittime dell'incidente stradale di stanotte in via Collatina risiedevano nella zona di Casetta Mistica e tornavano da una festa in famiglia. Si trovavano sulla Fiat Punto colpita in pieno dai m ... roma.corriere.it

Fuga sulla Collatina, a Roma. Le vittime dell'incidente sono Giovanni Battista e Alessio Ardovini, rispettivamente padre e figlio, e Patrizia Capraro. Tornavano da una festa, sono tutti morti - facebook.com facebook