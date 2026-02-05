Lucca chi era la famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio Si erano trasferiti nella nuova casa da appena cinque mesi

Una famiglia di Lucca è stata trovata morta nella loro casa. I corpi sono stati scoperti nella stanza della figlia, che probabilmente si era sentita male per prima ed era distesa sul letto. Si trattava di un trasferimento recente: si erano trasferiti nella nuova abitazione da soli cinque mesi. Le cause sembrano legate a un'intossicazione da monossido di carbonio. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo veramente.

La notizia della loro morte ha travolto la comunità, e a dar voce allo smarrimento di tutta Porcari è stato il sindaco Leonardo Fornaciari, che ha affidato ai social un messaggio: «Una famiglia intera, la famiglia Kola, ha perso la vita in casa probabilmente, e le indagini poi faranno chiarezza, a causa del monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia. Il padre Arti, la madre Jonida con i loro due figli, Hajdar di 22 anni e Xhesika di 15. Siamo tutti frastornati e addolorati da questo evento tragico, che mi ha richiamato subito alla mente la tragedia della famiglia Malanca anche quella accaduta a febbraio del 1992». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

