Beruatto Emozione esultare sotto la curva Tifosi incredibili e Spezia città bellissima

Beruatto condivide le emozioni vissute durante la partita, sottolineando l'importanza dei tifosi e l'atmosfera unica di Spezia. La sua esultanza sotto la curva e la passione dei supporter hanno reso indimenticabile questo momento, testimonianza di un legame profondo tra squadra e città. Un ricordo che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

"Che spettacolo i nostri tifosi a Chiavari. E quella scivolata all’ultimo minuto, con la mia esultanza sotto la curva, mi è rimasta dentro". Non nasconde l’entusiasmo il 27enne difensore Pietro Beruatto per la sua esperienza in terra spezzina: "Io e la mia fidanzata Emma qui stiamo benissimo, città bellissima, società solida e tifoseria incredibile". Suo papà Paolo, grande terzino sinistro del Torino, sta gonfiando il petto per le sue ultime ottime prestazioni? "Il papà, da quando ho iniziato a giocare a calcio, raramente mi fa i complimenti, è un perfezionista, cerca sempre di analizzare le cose che ho fatto meno bene, anche nella partita perfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beruatto "Emozione esultare sotto la curva. Tifosi incredibili e Spezia città bellissima"

