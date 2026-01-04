Terribile frontale tra due auto e bilancio drammatico | tre morti e un ferito grave in un incidente avvenuto a Roma

Un grave incidente si è verificato ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma, coinvolgendo due veicoli in una collisione frontale. L’incidente ha causato tre decessi e un ferito grave, che sono stati soccorsi dalle autorità. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

Tre morti e un ferito in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto e ha provocato la morte di un uomo di 70 anni, di sua moglie di 63 e del 37enne che era bordo dell'altra auto. Una quarta persona, un figlio della coppia, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo.

Terribile incidente stradale ad Ardea: morte 3 persone in un tragico scontro frontale, solo un superstite nello schianto mortale. Sul luogo del tragico schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri della Compagnia di Anzio, oltre alle autoambulanze del 118: solo uno dei 4 occupanti si è salvato

Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie

