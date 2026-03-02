Roma auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente | 3 morti

A Roma, un veicolo ha ignorato un controllo della Polizia e durante la fuga ha causato un incidente in cui sono rimaste uccise tre persone. L'auto non si è fermata e ha proseguito la corsa, coinvolgendo altri mezzi e persone. La Polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sulle identità delle persone coinvolte.

Roma, 01 mar. - (Adnkronos) - Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte tre persone. E' accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo. L'auto in fuga ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata con una macchina: tre persone - padre, madre e figlio - a bordo della vettura travolta sono morte. I tre sudamericani che erano a bordo della macchina in fuga - uno bloccato dagli agenti e gli altri due trasportati in ospedale - sono stati arrestati con l'accusa di omicidio stradale. I tre sono anche accusati di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

