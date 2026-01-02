Non si ferma all' alt della polizia locale e provoca un incidente stradale

Un veicolo non si è fermato all’alt imposto dalla polizia locale, causando un incidente stradale. Successivamente, l’autore del fatto è stato rintracciato e sanzionato per diverse infrazioni, tra cui velocità non adeguata, inosservanza del semaforo, mancata precedenza e circolazione contromano. L’accaduto evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Non si è fermato all'alt della polizia locale, provocando un incidente stradale. E dopo esser stato rintracciato, è stato sanzionato per circolazione a velocità non adeguata, inosservanza del segnale semaforico, mancata precedenza in intersezione e circolazione contromano.

Ubriaco e senza patente non si ferma all’alt della polizia, poi picchia anche gli agenti - Non solo guidava ubriaco e senza patente, ma quando la polizia locale ha provato a fermarlo, lui ha anche aggredito gli agenti, che lo avevano raggiunto, dopo il suo tentativo di fuga. blitzquotidiano.it

Ubriaco e drogato al volante, non si ferma all’alt e picchia gli agenti - Non si è fermato all’alt della Polizia Locale, ha tentato la fuga prima in auto e poi a piedi e, una volta raggiunto, ha aggredito gli agenti, ferendone uno. bresciatoday.it

