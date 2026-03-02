Roma auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente | 2 morti e un ferito

A Roma, un'auto non si è fermata a un controllo della polizia e, durante la fuga, ha causato un incidente mortale che ha coinvolto due vittime e una persona ferita. La vettura ha tentato di scappare senza rispettare gli ordini degli agenti, provocando danni e conseguenze gravi sulla strada. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.

(Adnkronos) – Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre un'altra è rimasta ferita. E' accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo. L'auto in fuga ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata con. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Non si ferma all'alt della polizia locale e provoca un incidente stradale

Provoca un incidente e si dà alla fuga: è caccia all'auto pirataIncidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 45 che collega Agropoli a Prignano Cilento.

Una raccolta di contenuti su Roma.

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti; Roma, non si fermano all’alt della polizia e si schiantano contro un’altra auto: due morti; Ticket ztl a Roma dal 1 luglio pagano anche auto elettriche: costi, chi non paga.

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un feritoNon si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre un'altra è rimasta ferita. E' accaduto a Roma, in via Collatina ... adnkronos.com

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 mortiSono in corso l'identificazione dei tre fuggitivi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacci ... tg24.sky.it

GATTI AGGUANTA IL PAREGGIO La Roma si fa riprendere nel recupero grazie a un gol di Gatti. La Juve guadagna un punto importantissimo #Juventus #Roma - facebook.com facebook

Super gol e qualche rammarico: #Roma- #Juventus vista con gli occhi di Francisco #Conceição 1/3 x.com