Provoca un incidente e si dà alla fuga | è caccia all' auto pirata

25 dic 2025

Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 45 che collega Agropoli a Prignano Cilento. Per cause ancora in fase di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento impatto. Ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna, alla guida rispettivamente di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

