Roma auto in fuga provoca incidente | due morti

Un'auto in fuga a Roma ha causato un incidente mortale coinvolgendo altre vetture. Secondo quanto ricostruito, il veicolo non si è fermato a un posto di controllo della polizia, dando così inizio a una corsa che si è conclusa tragicamente. Due persone hanno perso la vita nell'impatto, mentre altri dettagli sull'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Due persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo che si è dato alla fuga. Durante l'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto due dei passeggeri di quest'ultimo sono morti mentre il terzo è rimasto ferito. I tre occupanti della macchina in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un ferito. Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre...

Collatina, ladri in fuga in auto travolgono altra vettura. Distrutta una famiglia: morti padre, madre e figlioUna fuga da un posto di blocco si è trasformata in tragedia nella zona del Quarticciolo, a Roma. Un’auto che non si è fermata all’alt della polizia - con a bordo ... ilmessaggero.it

Fuga dalla polizia a Roma, auto contromano provoca morte di una famigliaUn'auto in fuga dopo un controllo ha invaso la corsia opposta su via Collatina, causando la morte di una coppia e del loro figlio; tre persone sono state arrestate e all'interno del veicolo sono stati ... notizie.it

