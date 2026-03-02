Un’auto ha forzato un posto di blocco a Roma, dando il via a un inseguimento che si è concluso con un incidente. Lo scontro ha coinvolto un veicolo proveniente dalla direzione opposta, causando tre vittime. La famiglia a bordo del veicolo coinvolto è rimasta gravemente colpita dall’accaduto. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente.

Tre persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo intorno alle 22, che si è dato alla fuga. All'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collatina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto tutti e tre i passeggeri di quest'ultimo sono morti. Secondo le prime indiscrezioni le vittime sarebbero madre, padre e figlio di 70, 64 e 41 anni, residenti a Guidonia, che tornavano da una festa. Come riferisce il sito di RomaToday, si chiamavano Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, auto in fuga dalla polizia provoca incidente: distrutta una famiglia

Leggi anche: Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia

Leggi anche: Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia che tornava da una festa

Roma, auto in fuga dalla polizia provoca incidente: distrutta una famiglia

Contenuti e approfondimenti su Roma.

Temi più discussi: Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Auto in fuga provoca un incidente a Roma, sterminata una famiglia; Roma, fuga in auto: provocano un incidente. Morti una coppia e il figlio; Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia.

Roma, auto in fuga da posto di blocco provoca frontale: famiglia distruttaUna normale operazione di controllo delle forze dell’ordine nella periferia est di Roma si è trasformata in una tragedia dalle ... iltempo.it

Incidente a Roma in via Collatina, chi sono le vittime travolte dall’auto dei ladri in fuga dalla poliziaGenitori e figlio stavano tornando da una festa di famiglia quando la loro Fiat Punto è stata travolta dall'auto di tre rapinatori che fuggivano dalla ... fanpage.it

Un inseguimento per le strade di Roma si è concluso con una tragedia nella notte del 2 marzo: tre persone sono morte dopo che un’automobile in fuga da un controllo della Polizia ha invaso la corsia opposta in via Collatina, schiantandosi frontalmente contro x.com

Il rientro del ministro della Difesa Guido Crosetto a Roma con un volo militare che ha detto di aver pagato personalmente, continua a far discutere. Il ministro ha respinto le polemiche sostenendo che l’Italia è stata avvisata dell’attacco, "insieme agli altri Paesi, - facebook.com facebook