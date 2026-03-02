Roma auto in fuga dalla polizia provoca incidente | distrutta una famiglia

Un’auto ha forzato un posto di blocco a Roma, dando il via a un inseguimento che si è concluso con un incidente. Lo scontro ha coinvolto un veicolo proveniente dalla direzione opposta, causando tre vittime. La famiglia a bordo del veicolo coinvolto è rimasta gravemente colpita dall’accaduto. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente.

Tre persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo intorno alle 22, che si è dato alla fuga. All'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collatina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto tutti e tre i passeggeri di quest'ultimo sono morti. Secondo le prime indiscrezioni le vittime sarebbero madre, padre e figlio di 70, 64 e 41 anni, residenti a Guidonia, che tornavano da una festa. Come riferisce il sito di RomaToday, si chiamavano Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

