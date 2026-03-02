Un inseguimento tra un'auto e la polizia a Roma ha portato a un incidente grave in cui una famiglia che tornava da una festa è rimasta coinvolta. L'auto, dopo aver forzato un posto di blocco, ha preso la fuga e si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. L’incidente ha causato tre vittime.

Tre persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo intorno alle 22, che si è dato alla fuga. All'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto tutti e tre i passeggeri di quest'ultimo sono morti. Secondo le prime indiscrezioni le vittime sarebbero madre, padre e figlio di 70, 64 e 41 anni che tornavano da una festa. I tre occupanti della... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia che tornava da una festa

