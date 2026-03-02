Roma fuggono all’alt in auto e causano incidente | tre morti famiglia distrutta

Nella zona del Quarticciolo a Roma, un’auto ha tentato di evitare un controllo della polizia, fuggendo a tutta velocità. Durante l’inseguimento, il veicolo ha invaso il senso opposto e si è scontrato con un’altra auto che stava arrivando. L’incidente ha provocato tre decessi e ha coinvolto una famiglia, lasciando molti senza parole.

Un’auto è fuggita all’alt della polizia, ieri sera nella zona del Quarticciolo a Roma, e ne è nato un’inseguimento durante il quale l’auto in fuga ha invaso il senso di marcia opposto, impattando contro un’auto che stava sopraggiungendo. Due delle persone che si trovavano a bordo della macchina investita dai fuggitivi sono morte sul colpo, moglie e marito di 70 e 64 anni, mentre il figlio 42enne è rimasto ferito gravemente ed è morto poco dopo in ospedale. L’incidente è avvenuto all’altezza di Via Collatina. Durante l’inseguimento all’equipaggio della polizia si è aggiunto un secondo equipaggio dei carabinieri, che però ha perso il contatto con il veicolo in fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

