Concluso il congresso catanese della Società Italiana Scienze Mediche

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con successo il XIV Congresso Nazionale della Società Italiana Scienze Mediche (Sismed), tenutosi dal 12 al 14 dicembre 2025 presso lo Sheraton Hotel di Catania. L'evento ha riunito esperti e professionisti del settore medico per condividere le ultime novità e approfondimenti scientifici.

Immagine generica

Si è concluso con successo il XIV Congresso Nazionale della Sismed – Società Italiana Scienze Mediche, svoltosi dal 12 al 14 dicembre 2025 presso lo Sheraton Hotel di Catania. L’iniziativa ha confermato la sua centralità nel panorama della medicina italiana, con significativo coinvolgimento di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Società italiana di Neurologia, a Padova il 55esimo Congresso nazionale

Leggi anche: L'associazione Eracle al Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.