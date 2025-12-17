Concluso il congresso catanese della Società Italiana Scienze Mediche

Si è concluso con successo il XIV Congresso Nazionale della Società Italiana Scienze Mediche (Sismed), tenutosi dal 12 al 14 dicembre 2025 presso lo Sheraton Hotel di Catania. L'evento ha riunito esperti e professionisti del settore medico per condividere le ultime novità e approfondimenti scientifici.

Si è concluso con successo il XIV Congresso Nazionale della Sismed – Società Italiana Scienze Mediche, svoltosi dal 12 al 14 dicembre 2025 presso lo Sheraton Hotel di Catania. L’iniziativa ha confermato la sua centralità nel panorama della medicina italiana, con significativo coinvolgimento di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Società italiana di Neurologia, a Padova il 55esimo Congresso nazionale Leggi anche: L'associazione Eracle al Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Partito Democratico di Castrovillari, dopo aver concluso i lavori del Congresso di Circolo con l'elezione del muovo segretario cittadino, informa i cittadini che: • fino al 31 del mese corrente è possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione al partito per l'anno in cor - facebook.com facebook Si è concluso oggi a Firenze il Congresso nazionale “Educazione e Creazione di Valore nell’Era Digitale: Competenze per un umanesimo trasformativo” a cura di CKBG (Collaborative Knowledge Building Group) e INDIRE. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.