Monte Rosa | 3 scialpinisti inghiottiti da crepaccio a 4.000 metri

Sabato pomeriggio, tre scialpinisti sono stati inghiottiti da un crepaccio a circa 4.000 metri sul Monte Rosa. La scena si è svolta sulle alte quote della montagna, coinvolgendo persone che praticavano attività sportive in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’intervento si è rivelato difficile a causa delle condizioni del terreno. La situazione resta sotto osservazione.

Un dramma silenzioso si è consumato sabato pomeriggio sulle cime del Monte Rosa, trasformando una giornata di sport in una corsa contro il tempo per salvare una vita. Poco dopo le tredici e trenta, a quota quattro mila metri, tre scialpinisti sono precipitati in un crepaccio sul Colle Vincent, un evento che ha trasformato la solidità apparente della montagna in una trappola mortale. La dinamica del crollo è stata immediata e brutale: la struttura del ghiaccio ha ceduto sotto i piedi degli uomini, inghiottendoli in una voragine verticale che li ha separati dall’orizzonte visibile in un istante. La scena sul Colle Vincent è di una brutalità silenziosa, dove il vento gelido soffia tra le creste ma il vero pericolo non è la natura circostante, bensì l’abisso improvviso che ha inghiottito tre vite umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Recuperati due scialpinisti caduti in un crepaccio sul Monte Rosa. Un terzo è ancora da estrarreDue persone sono state estratte e portate al Pronto Soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Il terzo è ancora nel crepaccio, a circa 30 metri di profondità. Sul posto, operano Soccorso alpino ... rainews.it

Monte Rosa: tre scialpinisti cadono in un crepaccio sul Colle VincentIntervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Colle Vincent (Monte Rosa) per il recupero di tre scialpinisti caduti in un crepaccio. L’incidente è avvenuto sabato 28 febbraio, poco dopo le 13:30, a qu ... resegoneonline.it