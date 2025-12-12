Io e Vivaldi dall’opera al cinema La quinta stagione di Michieletto
Bertuccioli In quella notte veneziana, su quella barca che scivola silenziosa lungo i canali, Cecilia non sa quale sarà il suo futuro ma sa esattamente da cosa sta fuggendo. L'Ospedale della Pietà, nei primi decenni del Settecento il più grande orfanotrofio della città lagunare, l'ha accolta e, grazie alla beneficienza delle famiglie nobili, le ha fornito un'istruzione e l'ha avviata allo studio della musica. Ma è poi questa stessa istituzione a decidere chi dovrà sposare, e a quel punto, dopo il matrimonio, dovrà smettere di suonare. E non importa se è una straordinaria violinista il cui talento è stato scoperto e affinato dal maestro Antonio Vivaldi.
PRIMAVERA | Teaser Ufficiale
