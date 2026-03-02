Roberta Morise matrimonio finito dopo la nascita del secondo figlio L’indiscrezione

A quattro mesi dalla nascita del secondo figlio, si parla di una rottura tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio tra i due sarebbe giunto al termine poco dopo la nascita del loro secondo figlio. La notizia circola senza conferme ufficiali e i protagonisti non hanno commentato la questione.

A quattro mesi dalla nascita del secondo figlio, sarebbe finito il matrimonio tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini. L’ultima indiscrezione parla di una crisi profonda: pare che i due non vivano più sotto lo stesso tetto e che siano già stati coinvolti gli avvocati. Ma, almeno per ora, non sono arrivate conferme ufficiali dai diretti interessati. Roberta Morise e il marito Enrico Bartolini si sono lasciati? La notizia sulla rottura tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini arriva dal settimanale Chi, a firma di Giuseppe Candela. "Tra la showgirl, legata in passato a Carlo Conti, e lo chef più stellato d'Italia era scattato il colpo di fulmine nel 2023. 🔗 Leggi su Dilei.it

