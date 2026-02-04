Nicolò Zaniolo ha sposato Sara Scaperrotta | il matrimonio celebrato prima della nascita del secondo figlio

In queste ore Sara Scaperrotta ha condiviso le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo. La coppia si è detta sì in una cerimonia a sorpresa, riservata a pochi amici e familiari. La festa si è svolta in modo semplice e intimo, prima della nascita del secondo figlio.

In queste ore Sara Scaperrotta ha reso pubbliche le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo, celebrato a sorpresa in una festa intima e con pochi invitati. La proposta era arrivata a marzo 2025.

