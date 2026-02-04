Nicolò Zaniolo ha sposato Sara Scaperrotta | il matrimonio celebrato prima della nascita del secondo figlio

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore Sara Scaperrotta ha condiviso le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo. La coppia si è detta sì in una cerimonia a sorpresa, riservata a pochi amici e familiari. La festa si è svolta in modo semplice e intimo, prima della nascita del secondo figlio.

In queste ore Sara Scaperrotta ha reso pubbliche le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo, celebrato a sorpresa in una festa intima e con pochi invitati. La proposta era arrivata a marzo 2025.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Zaniolo Sara

Matrimonio al Tg1, Paola Cervelli sposerà Andrea Montanari dopo la nascita del secondo figlio

“Si è risposata in segreto”. Dopo la nascita del figlio, matrimonio intimo per la bellissima vip

Dopo la nascita del loro bambino, la vip ha deciso di risposarsi in modo discreto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zaniolo Sara

nicolò zaniolo ha sposatoNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati a sorpresa: i look del matrimonio, la torta, gli invitati. Le tappe della storia d'amoreNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. Dopo anni di alti e bassi, la coppia ha detto sì con una cerimonia riservata, condividendo sui social solo alcuni ... leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.