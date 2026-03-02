Roberta Morise divorzia a 4 mesi dalla nascita del figlio | matrimonio naufragato ecco cosa è successo

Roberta Morise ha divorziato quattro mesi dopo la nascita del suo secondo figlio. Il matrimonio, celebrato con una festa di tre giorni, è terminato poco dopo. La coppia aveva avuto due bambini, e la separazione è avvenuta in un breve periodo di tempo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi della rottura.

Un amore nato in fretta, celebrato con una festa lunga tre giorni e suggellato dall’arrivo di due bambini. Poi, all’improvviso, la notizia che nessuno si aspettava: Roberta Morise e Enrico Bartolini avrebbero deciso di separarsi a pochi mesi dalla nascita del loro secondogenito. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, parlando di una rottura tutt’altro che serena. Roberta Morise e il marito si sono lasciati: l’annuncio di Chi Secondo quanto riportato dal magazine, il matrimonio celebrato nel 2024 sarebbe già arrivato al capolinea. Una frattura definita profonda, tanto da aver portato - sempre stando alle indiscrezioni - al coinvolgimento degli avvocati per regolare la separazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

