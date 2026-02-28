Da oltre quarant'anni si registrano incidenti sui tram nelle principali città italiane, con episodi a Milano, Torino e Roma. L’incidente di venerdì 27, però, si distingue per la sua gravità rispetto ai precedenti, che risalgono al 1984. In ogni caso, nessuno di questi eventi ha causato feriti gravi o perdite di vite umane.

Il deragliamento del tram della linea 9 avvenuto nelle ultime ore a Milano e costato la vita a due persone, oltre che il ferimento di altre 49, ha una lunga serie di precedenti non solo nel capoluogo lombardo., Tra gli incidenti più rilevanti quello avvenuto a Roma nel marzo del 2001 nel quartiere residenziale del Casaletto a causa di un malore del conducente che improvvisamente si accasciò durante la guida. Il tram, invece di curvare, va dritto, travolse un grosso palo e piombò, con un volo di dieci metri, sulla strada sottostante, schiacciando un'automobile. In totale furono ventisette i feriti, di cui cinque in gravi condizioni., Sempre a Roma nel gennaio del 2005 deragliò un tram nel piazzale di porta Maggiore: i feriti in questo caso furono cinque. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tram deragliato, tutti i precedenti dal 1984

Tram deragliato a Milano, ecco dal 1984 i precedenti in ItaliaIl deragliamento del tram della linea 9 a Milano avvenuto nel pomeriggio del 27 febbraio ha una lunga serie di precedenti non solo nel capoluogo...

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

Contenuti e approfondimenti su Tram deragliato.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'; Milano tram deragliato, Bertolaso: Areu in campo con 19 mezzi; Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 49 feriti.

Tram deragliato, tutti i precedenti: Trieste nel 1984 poi Torino, Padova e Milano. I casiIl recente deragliamento di un tram della linea 9 a Milano si inserisce in una serie di episodi simili verificatisi nel tempo, sia nel capoluogo lombardo sia in altre città italiane. ilmessaggero.it

Tram deragliato, da Torino a Milano: i numerosi precedenti degli ultimi anniNel maggio del 2008 un'auto urtò un tram nel quartiere milanese di Precotto, causandone il deragliamento. In quello stesso anno, a causa di polemiche sul malfunzionamento di alcuni scambi di vecchia ... tg24.sky.it

La rimozione del tram deragliato all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, a Milano. Le lunghe operazioni per portare via il mezzo pubblico, schiantatosi contro un edificio dopo l'uscita dai binari, si sono concluse nella notte tra venerdì 27 e sabato 2 - facebook.com facebook

Tram deragliato a #milano, i dubbi sul malore del conducente. L'esperto: «Avrebbe dovuto attivarsi il meccanismo dell'uomo vigile» x.com