Antoine Semenyo | accordo di trasferimento completo del Manchester City con Bournemouth
Il Manchester City ha ufficializzato il trasferimento di Antoine Semenyo dal Bournemouth per una cifra di circa 64 milioni di sterline. L’attaccante firmerà un contratto di cinque anni e mezzo. Questa operazione rappresenta un importante investimento del club inglese, che punta a rafforzare la propria rosa con un nuovo elemento di prospettiva. La notizia segna un passo significativo nel mercato dei trasferimenti di questa stagione.
2026-01-09 00:27:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Secondo quanto riferito, l’ala del Bournemouth Antoine Semenyo ha completato un trasferimento da 64 milioni di sterline al Manchester City con un contratto di cinque anni e mezzo. Secondo Sky Sports, venerdì verrà fatto un annuncio ufficiale che confermerà la mossa del nazionale del Ghana. L’arrivo previsto di Semenyo porterebbe la spesa del City negli ultimi 12 mesi a 425,9 milioni di sterline per 14 giocatori e sarebbe il loro primo acquisto nella finestra di gennaio. Antoine Semenyo: Manchester City ‘trasferimento completo’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Antoine Semenyo al Manchester City
Sembra che Antoine Semenyo lascerà il Bournemouth per il City di Guardiola. La storia d’amore però aveva bisogno di un capitolo finale e l’attaccante lo dipinge al 95º del match contro gli Spurs. Gol vittoria e addio alle Cherries. Brividi. x.com
