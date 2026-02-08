Bakery Piacenza lotta e sconfitta in Sicilia | Capo d’Orlando vince 74-70 in un match combattuto fino all’ultimo minuto

La Bakery Piacenza ha disputato una buona partita in Sicilia, ma alla fine è arrivata una sconfitta per soli quattro punti. Capo d’Orlando ha avuto la meglio, vincendo 74-70 in un match combattuto fino all’ultimo minuto. La squadra piacentina ha lottato con orgoglio, ma non è bastato per portare a casa il risultato.

La Bakery Piacenza ha sfiorato l'impresa in Sicilia, cedendo di misura a Capo d'Orlando per 74-70 nel venticinquesimo turno del campionato di Serie B Nazionale. Una sconfitta che, pur bruciante, non cancella una prestazione di altissimo livello da parte dei biancorossi, capaci di tenere testa alla quinta forza del campionato per tutti i 40 minuti di gioco, sfiorando a lungo il colpo che avrebbe significato un balzo importante in classifica. La partita, disputata sul campo di Infodrive Capo d'Orlando l'8 febbraio 2026, ha visto la Bakery lottare con orgoglio e determinazione, portando a casa un risultato che, seppur non quello desiderato, testimonia la crescita e il potenziale di una squadra in costante evoluzione.

