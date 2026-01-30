Australian Open 2026 lotta fino all’ultimo punto tra Sinner e Djokovic | la finale va al serbo

Una finale combattuta fino all’ultimo punto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open 2026. Dopo cinque set intensi, il serbo si aggiudica il titolo, confermando ancora una volta la sua grandezza nel tennis mondiale. Sinner ha lottato con coraggio, ma alla fine Djokovic ha prevalso, portando a casa il trofeo per la sua vittoria numero tante. La partita ha regalato emozioni e spettacolo ai tanti spettatori presenti a Melbourne.

Melbourne, 30 gennaio 2026 – Una battaglia sportiva di cinque set tra i grandi del tennis all’Australian pen 2026. E la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, va al serbo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6. Un batti e ribatti di risultati, set dopo set, che ha entusiasmato il pubblico sugli spalti di Mebourne. Djokovic conquista la sua finale numero 39. L’eterno Nole punta alla 11esima vittoria in carriera, all’Australian Open. L’Azzurro, campione in carica, ha lottato fino alla fine e vede sfumare il sogno di puntare alla terza vittoria di fila, nel primo grande Slam del 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Australian Open 2026

La semifinale degli Australian Open resta un duello tra Sinner e Djokovic, anche se in modo inatteso.

Sinner e Djokovic si sfidano in una semifinale emozionante agli Australian Open.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Hugo Gaston v Jannik Sinner Highlights | Australian Open 2026 First Round

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e Darderi; Sinner è in semifinale con Djokovic: Shelton lotta, ma perde in 3 set; Sinner, che spavento: concede un set, lotta coi crampi, poi batte Spizzirri e va agli ottavi. Ora Darderi; Australian Open, lotta ai bagarini: 750 dollari per Alcaraz-De Minaur.

Australian Open 2026, Alcaraz piega Alexander Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27' di battaglia puraAUSTRALIAN OPEN 2026 - Il n. 1 del mondo esce vincitore da un match folle, di gran lunga il più pazzo dell'anno - e senza dubbio del torneo - in 5h 27'. eurosport.it

Sinner e Djokovic in lotta: 2 set pari agli Australian Open. Alcaraz è già in finaleJannik-Nole due set pari, 6-3, 3-6, 6-4, 4-6. Ora il quinto e decisivo set. Lo spagnolo batte Sascha Zverev dopo cinque ore e mezza di gioco superando il problema fisico che sembrava condannarlo alla ... ilsole24ore.com

Australian Open, Djokovic piega Sinner in cinque set: in finale se la vedrà con Alcaraz Link nei commenti per leggere l'articolo - facebook.com facebook

Djokovic vince contro Sinner Domenica sarà lui a sfidare Alcaraz in finale Segui l’ultimo atto degli #AustralianOpen live sui canali #EuroSport su #DAZN x.com