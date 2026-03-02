Pugni in piazza e Daspo Willy | il questore mette al bando i protagonisti della rissa a Cattolica Eraclea

In piazza a Cattolica Eraclea, alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa che ha portato a pugni e tensioni. Il questore ha emesso un Daspo nei confronti di chi ha partecipato agli scontri, interdettendo loro l'accesso a determinati luoghi pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza durante la movida locale.

La movida di Cattolica Eraclea si trasforma in un campo di battaglia e il questore Tommaso Palumbo decide di usare il pugno di ferro. Quattro giovani, ritenuti responsabili di una violenta rissa avvenuta lo scorso 20 novembre in piazza Roma, sono stati colpiti dal Daspo Willy. Per loro scatterà il divieto assoluto di accedere o stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici della zona per i prossimi dodici mesi. Tutto sarebbe iniziato per motivi banali, una scintilla che ha scatenato due opposti gruppi pronti a sfidarsi a colpi di calci e pugni proprio a due passi dai luoghi del divertimento. Lo scontro è durato un paio di minuti, tra la violenza dei colpi e il tentativo di altri ragazzi presenti di dividere i contendenti prima che la situazione degenerasse ulteriormente.