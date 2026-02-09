Questa mattina il Comune di Roma ha ricevuto via PEC la documentazione richiesta dalla società Lazio per iniziare i lavori di riqualificazione e ampliamento dello stadio Flaminio. Ora si attende un’istruttoria veloce per avviare i cantieri.

Questa mattina, il dipartimento Sport del Comune di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec, la documentazione necessaria per avviare la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio Flaminio. Questo passaggio è stato effettuato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021. Analisi della Documentazione da Parte degli Uffici Comunali. Nei prossimi giorni, gli uffici comunali competenti procederanno ad un’analisi approfondita e a una valutazione attenta del fascicolo ricevuto. Questo è un passo fondamentale per avviare ufficialmente l’iter del progetto, attivando contestualmente la conferenza dei servizi preliminare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Stadio Lazio: societa’ invia documentazione a Comune Roma per recupero Flaminio

Il ministro Gualtieri ha commentato l'avanzamento dei lavori sul progetto dello stadio della Lazio.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso soddisfazione per l'affermazione di Claudio Lotito sulla documentazione relativa al progetto dello stadio Flaminio.

