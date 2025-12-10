Gioco d’azzardo tra riforma e tutela | a Modena il confronto su nuove strategie e prevenzione

A Modena si apre un dibattito sulle nuove strategie di regolamentazione del gioco d’azzardo, tra riforme normative e misure di tutela. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra il gettito fiscale e la protezione della salute dei giocatori, con particolare attenzione alla prevenzione delle dipendenze e alla regolamentazione delle piattaforme digitali in un contesto normativo in evoluzione.

Bilanciare il gettito fiscale del gioco d’azzardo con la tutela della salute dei giocatori, ripensare gli strumenti di prevenzione della dipendenza e capire come regolamentare le piattaforme digitali in una fase di riforma continua della normativa rappresenta oggi una delle questioni più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Gioco d’azzardo tra riforma e tutela: a Modena il confronto su nuove strategie e prevenzione - Bilanciare il gettito fiscale del gioco d’azzardo con la tutela della salute dei giocatori, ripensare gli strumenti di prevenzione della dipendenza e capire come regolamentare le piattaforme digitali ... Secondo modenatoday.it

Gioco online, in vigore le nuove concessioni previste dalla riforma fiscale - Contrasto strutturale al gioco illegale, basato su requisiti stringenti per i concessionari, protocolli approvati da Adm, rafforzamento della percezione di legalità da parte dei giocatori e una rete ... Segnala ilsole24ore.com

Gioco d’azzardo: un fenomeno in continua ascesa. 10 dicembre 2025 ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Terlizzi – Corso Vittorio Emanuele, 26 Domani saremo presenti all’incontro pubblico promosso da F.I.D.A.P.A. – Sezione di Terlizzi, dedi Vai su Facebook

1977 ‘E sigarette 'e contrabbando, le macchine belle, il gioco d’azzardo. Dove sta l’America? Lontano. I sogni al mattino fanno leggera l'anima, di notte sono incubi che la imprigionano... Ciao Pietro. Ciao Imma... #GomorraLeOrigni #StayTuned Vai su X