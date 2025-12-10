Gioco d’azzardo tra riforma e tutela | a Modena il confronto su nuove strategie e prevenzione

Modenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si apre un dibattito sulle nuove strategie di regolamentazione del gioco d’azzardo, tra riforme normative e misure di tutela. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra il gettito fiscale e la protezione della salute dei giocatori, con particolare attenzione alla prevenzione delle dipendenze e alla regolamentazione delle piattaforme digitali in un contesto normativo in evoluzione.

Bilanciare il gettito fiscale del gioco d’azzardo con la tutela della salute dei giocatori, ripensare gli strumenti di prevenzione della dipendenza e capire come regolamentare le piattaforme digitali in una fase di riforma continua della normativa rappresenta oggi una delle questioni più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

gioco d8217azzardo riforma tutelaGioco d’azzardo tra riforma e tutela: a Modena il confronto su nuove strategie e prevenzione - Bilanciare il gettito fiscale del gioco d’azzardo con la tutela della salute dei giocatori, ripensare gli strumenti di prevenzione della dipendenza e capire come regolamentare le piattaforme digitali ... Secondo modenatoday.it

Gioco online, in vigore le nuove concessioni previste dalla riforma fiscale - Contrasto strutturale al gioco illegale, basato su requisiti stringenti per i concessionari, protocolli approvati da Adm, rafforzamento della percezione di legalità da parte dei giocatori e una rete ... Segnala ilsole24ore.com