Ai domiciliari ma spaccia dalla finestra | convalidato l’arresto per un 45enne
A Lecce, il 45enne Enrico Gallucci, agli arresti domiciliari, è stato formalmente convalidato per il reato di spaccio dalla finestra, sequestrato dai carabinieri di Santa Rosa. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure legali vigenti, mantenendo la misura cautelare ai domiciliari. La vicenda evidenzia le sfide delle forze dell’ordine nel contrasto alla droga e alla criminalità locale.
LECCE – Resta ai domiciliari Enrico Gallucci, il 45enne leccese arrestato quattro giorni fa dai carabinieri della stazione di Santa Rosa. Ieri, l’indagato, affiancato dall’avvocato Raffaele Benfatto, è comparso davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Maria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
