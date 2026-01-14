Ai domiciliari ma spaccia dalla finestra | convalidato l’arresto per un 45enne

A Lecce, il 45enne Enrico Gallucci, agli arresti domiciliari, è stato formalmente convalidato per il reato di spaccio dalla finestra, sequestrato dai carabinieri di Santa Rosa. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure legali vigenti, mantenendo la misura cautelare ai domiciliari. La vicenda evidenzia le sfide delle forze dell’ordine nel contrasto alla droga e alla criminalità locale.

