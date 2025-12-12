Milan Biasin su Allegri | Ti fa stare tranquillo Non dice ciò che pensa per il bene dei suoi giocatori
Fabrizio Biasin analizza il ruolo di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, sottolineando il suo atteggiamento rassicurante e la sua capacità di mantenere la calma. Il giornalista evidenzia come Allegri spesso scelga di non esprimere apertamente le proprie opinioni, preferendo agire per il bene dei suoi giocatori e della squadra.
Il giornalista Fabrizio Biasin commenta ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' la figura di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Ecco le sue parole, con un sottile velo di ironia. Pianetamilan.it
Biasin elogia Allegri: "Allenatore che ti fa stare tranquillo, ti da anche la possibilità di sbagliare senza pressioni" - Fabrizio Biasin, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così nel podcast di Cronache di Spogliatotoio commentando il rendimento di mister Allegri finora. milannews.it
