La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Boga dal Nizza. L’esterno ivoriano arriva in prestito con diritto di riscatto, senza grandi giri di parole. La società ha pubblicato il comunicato e adesso aspetta di vederlo in campo con la maglia bianconera.

Boga Juve, il comunicato del club conferma l’ingaggio dell’ivoriano: prestito con diritto di riscatto, ecco tutte le cifre dell’affare. Il calciomercato della Juventus piazza l’acuto decisivo proprio sul gong, regalando a Luciano Spalletti quella pedina di fantasia e imprevedibilità richiesta per completare il reparto avanzato. È arrivata infatti l’ufficialità dell’acquisto di Jérémie Boga, che diventa un nuovo giocatore bianconero dopo aver superato con successo l’iter delle visite mediche svolte al J Medical. L’operazione, condotta magistralmente dall’amministratore delegato Damien Comolli, porta a Torino un talento cristallino, nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da famiglia ivoriana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero

Unicredit è diventata il nuovo partner ufficiale della Juventus, rafforzando la collaborazione tra il club e l’istituto finanziario.

