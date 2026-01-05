La Juventus sta lavorando al rinnovo contrattuale di Weston McKennie, considerando il centrocampista statunitense una figura chiave nel progetto sportivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società bianconera ha preso una decisione importante riguardo al futuro del giocatore, confermando la volontà di consolidare la propria rosa e investire sul talento di McKennie per le prossime stagioni.

Rinnovo McKennie, lo statunitense è sempre più centrale al progetto Juventus e il rinnovo ora è diventata una priorità per il club bianconero. Il tema del rinnovo McKennie è diventato sempre più centrale in casa Juventus, soprattutto dopo le ultime prestazioni del centrocampista statunitense. A fare il punto della situazione è stato Davide Abbrescia, giornalista di Sky Sport, che ha sottolineato come Weston McKennie sia ormai una pedina fondamentale nel progetto bianconero, sia sul piano tattico che su quello dell’equilibrio di squadra. Dopo la gara contro il Lecce, il peso specifico del numero 16 è apparso ancora più evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, la Juve ha preso una decisione molto importante sull’americano: l’indiscrezione di Sky Sport sul futuro del centrocampista bianconero

