Rinnovo McKennie la Juve ha preso una decisione molto importante sull’americano | l’indiscrezione di Sky Sport sul futuro del centrocampista bianconero
La Juventus sta lavorando al rinnovo contrattuale di Weston McKennie, considerando il centrocampista statunitense una figura chiave nel progetto sportivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società bianconera ha preso una decisione importante riguardo al futuro del giocatore, confermando la volontà di consolidare la propria rosa e investire sul talento di McKennie per le prossime stagioni.
Rinnovo McKennie, lo statunitense è sempre più centrale al progetto Juventus e il rinnovo ora è diventata una priorità per il club bianconero. Il tema del rinnovo McKennie è diventato sempre più centrale in casa Juventus, soprattutto dopo le ultime prestazioni del centrocampista statunitense. A fare il punto della situazione è stato Davide Abbrescia, giornalista di Sky Sport, che ha sottolineato come Weston McKennie sia ormai una pedina fondamentale nel progetto bianconero, sia sul piano tattico che su quello dell’equilibrio di squadra. Dopo la gara contro il Lecce, il peso specifico del numero 16 è apparso ancora più evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, si lavora su rinnovo Yildiz. Per McKennie...; Serie A. Juventus, il punto sul rinnovo di Mckennie; Vlahovic e McKennie, sarà rinnovo o cessione? Il motivo per cui la Juve attende e prende tempo; Juve, McKennie e il rinnovo in standby: cosa c’è dietro e dove può andare Weston a 0 a giugno.
La Juventus proverà a rinnovare il contratto di McKennie: gli aggiornamenti - Davide Abbrescia, giornalista di Sky Sport, ha parlato del rinnovo di Weston McKennie con la Juventus: "Poi c'è la questione Weston McKennie anche dopo la partita contro Lecce ... tuttojuve.com
McKennie indispensabile per la Juventus: gioca sempre ovunque, per lui già 4 gol e due assist - Ad ogni allenatore arrivato alla Continassa, una cosa non è mai cambiata: la titolarità del ... tuttojuve.com
Juve, McKennie si è sbloccato anche in campionato. Ma il rinnovo è sempre in stallo - Una Juventus più che discreta sbatte su pali, propri errori e un’ottima prestazione di Wladimiro Falcone. tuttomercatoweb.com
Nonostante il pari col Lecce, McKennie si conferma l'anima della Juve. Con il contratto in scadenza a giugno, la dirigenza non può più aspettare: serve il rinnovo immediato per non perderlo a zero. #McKennie #JuveLecce #juventusnews24 #Rinnovo #Juve - facebook.com facebook
Il #Fenerbahçe piomba su Weston #McKennie Il club turco starebbe monitorando il giocatore per gennaio, ma servirà una grossa offerta per strapparlo alla #Juventus da subito. I discorsi per il rinnovo restano fermi @_Morik92_ x.com
