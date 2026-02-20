Provenzano ci riprova con un movimento civico | candidato sindaco di Viva Gallipoli

Provenzano ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Gallipoli, motivato dalla mancanza di accordi definitivi tra le due principali coalizioni. La decisione arriva dopo settimane di trattative senza risultati concreti, spinta dalla volontà di proporre un’alternativa reale alla politica tradizionale. Provenzano ha già iniziato a raccogliere sostegni tra i cittadini, organizzando incontri pubblici e presentando il suo progetto civico. La sua candidatura segna un passo deciso verso una campagna autonoma e senza alleanze formali. La sfida entra nel vivo con questa scelta.

Viva Gallipoli intende consolidarsi come entità profonda e trasparente, che si batterà per la difesa del territorio e per la difesa di quella prospettiva sociale e di sviluppo che è mancata in questi anni. Provenzano ha inteso rompere gli indugi, alla luce di un panorama politico cittadino ancora poco chiaro e trasparente, lasciando la porta aperta ad un dialogo verso tutte le compagini ed eventuali sodalizi civici o politici che hanno interesse a costruire un progetto serio per la città e per eliminare le criticità che complicano la vita e il benessere dei cittadini gallipolini.

