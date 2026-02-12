’Avanti Pistoia’ ci riprova La squadra è quasi al completo In attesa del candidato sindaco
Avanti Pistoia torna in campo. La lista civica sta definendo gli ultimi dettagli con quasi tutti i suoi membri pronti a sostenere la coalizione di centrodestra. La squadra si sta preparando per la corsa alle prossime elezioni, in attesa di conoscere il nome del candidato sindaco.
"Il gruppo della lista civica ‘ Avanti Pistoia ’ è già al lavoro, con buona parte della squadra che comporrà la lista oramai definita, per dare il proprio sostegno all’interno della coalizione di centrodestra ". Dopo qualche settimana di silenzio, il tempo opportuno per rimettere insieme tutti i tasselli dopo l’uscita dal gruppo del consigliere Salvatore Patanè e la definizione dei vari equilibri all’interno delle varie anime dell’attuale maggioranza a Palazzo di Giano, torna a parlare Fabio Raso, il capogruppo di ’Avanti Pistoia’ ovvero la lista civica che nel 2022 guadagnò il 17% dei consensi nelle urne e che rappresenta un tesoretto fondamentale in vista della prossima tornata elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
