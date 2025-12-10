L’Italia alla tavola dei giudici Unesco | campioni del mondo della tradizione

Ilgiornale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si prepara a fare il suo ingresso nella prestigiosa lista dei patrimoni immateriali dell’umanità dell’UNESCO, con la candidatura dei suoi campioni della tradizione culinaria. Un riconoscimento che celebra la ricchezza e l’unicità della cultura gastronomica italiana, valorizzando secoli di storia, sapori e tecniche tramandate di generazione in generazione.

Fornelli d'Italia, l'Italia s'è desta. Dell'elmo di Scipio eccetera eccetera. Oggi è il giorno della verità per la cucina italiana, quello che potrebbe segnare il suo ingresso tra i patrimoni immateriali dell'umanità. La decisione sarà presa oggi a New Delhi, in India, dove è in corso il ventesimo Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nome pomposissimo dell'assemblea che deciderà - tra le altre cose - delle candidature presentate dai vari Paesi, che sono in totale 54. Tra esse la danza Xigubo del Mozambico e l'Antep Isi, un tipo di ricamo tipico della città turca di Gaziantep. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217italia alla tavola dei giudici unesco campioni del mondo della tradizione

© Ilgiornale.it - L’Italia alla tavola dei giudici Unesco: campioni del mondo della tradizione

L’Italia litiga a tavola. La premier a Domenica In. L’opposizione: è TeleMeloni

l libro che ha fatto l’Italia (a tavola) sbarca in America

Calabria in tavola a Roma: sapori che uniscono Italia e Africa centrale

l8217italia tavola giudici unescoL’Italia alla tavola dei giudici Unesco: campioni del mondo della tradizione - Il premio spingerà il turismo gourmet Fornelli d'Italia, l'Italia s'è desta. Secondo msn.com