Rimini Diventa Capitale della Transizione Energetica

Rimini ha segnato un passo importante verso l’innovazione energetica, presentando il progetto KEY 2026. La città si prepara ad accogliere eventi e iniziative che puntano a rendere più sostenibile il suo sistema energetico, attirando l’attenzione di esperti e investitori. La svolta si concretizza con l’installazione di pannelli solari e nuove infrastrutture per la gestione dell’energia, che coinvolgono anche scuole e aziende locali.

: KEY 2026 al Via. Rimini è al centro dell'attenzione internazionale per la transizione energetica. La fiera KEY – The Energy Transition Expo ha aperto oggi le sue porte, accogliendo oltre mille aziende su 125mila metri quadrati. L'evento si pone come un hub cruciale per accelerare l'adozione di tecnologie sostenibili, definire nuovi modelli di business e rafforzare la cooperazione tra Italia e Africa nel settore energetico. Un Ecosistema Energetico in Evoluzione. L'edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo conferma il ruolo centrale dell'Italia nel panorama della transizione ecologica.