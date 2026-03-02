Rigenerazione urbana speculazione e palazzi da abbattere Compila l' atlante delle demolizioni con le tue segnalazioni

Un progetto di rigenerazione urbana si sta sviluppando a Roma, con numerosi cantieri aperti e demolizioni di edifici storici. L'atlante delle demolizioni invita i cittadini a segnalare gli interventi in corso o pianificati. I lavori, avviati durante i cantieri del Giubileo, hanno portato a una trasformazione della città che prosegue senza sosta.

Roma cambia volto tra demolizioni e trasformazioni urbane. Aiutaci a mappare i cantieri: partecipa al progetto di RomaToday con CORRECTIV.Europe. Segnala qui i palazzi che spariscono I cantieri del Giubileo ci hanno mostrato una Roma in trasformazione, ma il processo è destinato a continuare. Non si tratta solo della riqualificazione di piazze e reti di trasporti, ma anche di demolizioni e ricostruzioni del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Queste operazioni possono avere un valore positivo o negativo, essere sostenute dalle amministrazioni o dai privati, migliorare o peggiorare la crisi abitativa, essere eticamente scorrette o illegali, favorire la comunità o i profitti di un fondo di investimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Un piano per la rigenerazione urbana e sociale delle periferie: San Pio tra le aree individuate in PugliaC'è anche il quartiere barese di San Pio tra le 18 aree individuate dall'Osservatorio regionale per le periferie per la programmazione di interventi...

Rigenerazione urbana. Fondi da ’Toscana diffusa’Nuovo impulso alla rigenerazione urbana dei piccoli comuni toscani grazie al progetto ’Toscana Diffusa’.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rigenerazione urbana.

Temi più discussi: Ex Mercati generali, in strada per contestare la rigenerazione: È solo una speculazione; Seminterrati alla riscossa, tra ricerca di spazi e risparmio: Sono esempio di rigenerazione urbana; Ex Mercati generali, corteo dei residenti contro la nuova cementificazione. L'area diventi un grande parco urbano; Giù le mani dalla città, migliaia in corteo contro il cemento agli ex Mercati Generali e Montagnola.

Ex Mercati generali, in strada per contestare la rigenerazione: È solo una speculazioneAlla Garbatella si sono dati appuntamenti i comitati che contestano la convenzione firmata dal Comune per riqualificare gli ex Mercati. romatoday.it

Borgosesia, al via la Variante strutturale al Piano regolatore: rigenerazione urbana e tutela del paesaggio al centroBorgosesia apre una fase decisiva di pianificazione per i prossimi anni. Nell’ultimo Consiglio comunale è stata presentata e approvata la proposta tecnica di progetto preliminare della Variante strutt ... valsesianotizie.it

L'incontro alla scuola Falcone. Annunciata costituzione del Forum del Verde. Tuttavia, resta incerto il destino degli #alberi di via Basile, il quale dipende dalle decisioni dell'area della Rigenerazione Urbana sui cantieri del #tram di #Palermo facebook

Nel centro storico di San Gimignano prende forma uno dei più ambiziosi progetti di rigenerazione urbana e culturale in Italia: ExCelle San Gimignano x.com