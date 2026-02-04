Un piano per la rigenerazione urbana e sociale delle periferie | San Pio tra le aree individuate in Puglia

Un nuovo progetto punta a riqualificare il quartiere di San Pio a Bari. L’Osservatorio regionale ha scelto questa zona tra le 18 aree in tutta la Puglia per interventi di rigenerazione urbana e sociale. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e riavvicinare la comunità alle opportunità. I lavori devono partire nei prossimi mesi, con l’intento di trasformare il quartiere in un luogo più vivibile e più sicuro.

C'è anche il quartiere barese di San Pio tra le 18 aree individuate dall'Osservatorio regionale per le periferie per la programmazione di interventi di rigenerazione urbana e sociale.L’incontro, che si è tenuto questa mattina, è stato presieduto dal prefetto di Bari, Francesco Russo, alla.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su San Pio Barese Musei, periferie e aree svantaggiate: 825mila euro per progetti di rigenerazione urbana Il Ministero della Cultura mette a disposizione oltre 825mila euro per sostenere progetti di rigenerazione urbana nelle periferie, nelle aree interne e nei territori svantaggiati del Paese. Progetti di rigenerazione delle aree urbane di Italia e Grecia: la Puglia chiama a raccolta i giovani talenti La Puglia apre le porte ai giovani talenti per progetti di rigenerazione urbana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Pio Barese Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Il Piano casa ha un tallone d’Achille; Un PIANO per un ospedale FORTE: il concerto di Ali Ghasemi; Dipendenti pubblici, un piano per incentivarli. Vannacci: «Ho un sogno e ora vado lontano». Il piano per il 2027, in Europa verso AfD«Proseguo la mia strada da solo e vado lontano». Ha deciso di tirare dritto Roberto Vannacci, usando un’espressione più rotonda ma non meno netta di una celebre affermazione di quel passato che tante ... corriere.it Il piano del Parco delle Mura Magistrali ha ora le sue linee d'indirizzoUn progetto ambizioso trasformerà il sistema difensivo asburgico e scaligero in un polmone multifunzionale tra storia, natura e integrazione urbana ... veronasera.it Padre Pio – Cammino di un Santo Puntata speciale A dieci anni da uno degli eventi più intensi e significativi della devozione a San Pio, una puntata speciale ricorda la traslazione temporanea di Padre Pio a Roma, avvenuta durante il Giubileo della Miser facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.