Quattro imprenditori sono stati denunciati a Frignano, vicino Casera, per aver smaltito rifiuti non pericolosi senza le necessarie autorizzazioni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 1.000 metri quadrati di terreno coinvolto nella gestione illecita di rifiuti speciali. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine per verificare le pratiche di smaltimento nella zona.

Quattro persone denunciate e 1.000 metri quadrati di terreno sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Frignano (Caserta), dove sono stati scoperti rifiuti speciali non pericolosi abbandonati senza autorizzazione. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Controlli straordinari nella Terra dei Fuochi Rinvenimento di rifiuti speciali e denunce Sequestro dell'area e segnalazione alle autorità Controlli straordinari nella Terra dei Fuochi Stando alle informazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rifiuti non pericolosi smaltiti senza autorizzazione a Frignano vicino Casera, denunciati quattro imprenditori

